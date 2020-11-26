PlayStation Plus abonelerine aralıkta ücretsiz olacak oyunlar

Sony, PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların aralık ayında ücretsiz edinebileceği oyunları açıkladı.

Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması, üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oldu.

Bu abonelik sistemlerinden biri olan PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynama imkanı sunuyor.

Sony yaptığı açıklamada, aralık ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını açıkladı.

Platformda yeni eklenen oyunlar, 1 Aralık’tan 4 Ocak’a kadar geçerli olacak ve hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5’te oynanabilecek

İşte PlayStation Plus abonelerinin aralık ayında sahip olabileceği ücretsiz oyunlar:

JUST CAUSE 4

WORMS RUMBLE

ROCKET ARENA

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