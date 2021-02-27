PlayStation Plus abonelerine martta ücretsiz sunulacak oyunlar

Sony, PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların mart ayında ücretsiz edinebileceği oyunları açıkladı.

Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması, üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oluyor.

Bu abonelik sistemlerinden biri olan PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza imkan sağlıyor.

Sony yaptığı açıklamada, mart ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını açıkladı. Söz konusu oyunlar, 2 Mart tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulacak.

Oyunlarda 3 tanesi PlayStation 4, 1 tanesi de PlayStation 5 kullanıcılarına sunulacak. İşte PlayStation Plus abonelerinin mart ayında sahip olabileceği ücretsiz oyunlar:

FINAL FANTASY VII REMAKE

REMNANT: FROM THE ASHES

MAQUETTE (Yalnızca PS5)

FARPOINT