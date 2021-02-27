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    PlayStation Plus abonelerine martta ücretsiz sunulacak oyunlar

    Sony, PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların mart ayında ücretsiz edinebileceği oyunları açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 12:02
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    PlayStation Plus abonelerine martta ücretsiz sunulacak oyunlar

    Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması, üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oluyor.

    Bu abonelik sistemlerinden biri olan  PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza imkan sağlıyor.

    Sony yaptığı açıklamada, mart ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını açıkladı. Söz konusu oyunlar, 2 Mart tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulacak.

    Oyunlarda 3 tanesi PlayStation 4, 1 tanesi de PlayStation 5 kullanıcılarına sunulacak. İşte PlayStation Plus abonelerinin mart ayında sahip olabileceği ücretsiz oyunlar:

    FINAL FANTASY VII REMAKE

    final fantasy VII REMAKE

    REMNANT: FROM THE ASHES

    REMNANT: FROM THE ASHES

    MAQUETTE (Yalnızca PS5)

    Maquette

    FARPOINT

    FARPOINT

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