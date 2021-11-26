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    PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları

    PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların, aralık ayında ücretsiz indirebileceği oyunları sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 09:24
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    PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları

     

    Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

    Sızdırılan bilgilere göre Sony, aralık ayında PlayStation Plus abonelerine 3 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak.

    PLAYSTATION PLUS ARALIK AYI OYUNLARI

    • Godfall (PS5, PS4)
    • Mortal Shell (PS4)
    • Lego DC Super-Villains (PS4)

    GODFALL

    PLAYSTATION PLUS FİYAT

    Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 240 TL ödemesi gerekiyor. (Yıllık abonelik şu anda indirimli olarak 160 TL'ye satılıyor.)

    playstation plus

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