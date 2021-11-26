PlayStation Plus Aralık 2021 ücretsiz oyunları

PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların, aralık ayında ücretsiz indirebileceği oyunları sizler için derledik.

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

Sızdırılan bilgilere göre Sony, aralık ayında PlayStation Plus abonelerine 3 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak.

PLAYSTATION PLUS ARALIK AYI OYUNLARI

Godfall (PS5, PS4)

Mortal Shell (PS4)

Lego DC Super-Villains (PS4)

PLAYSTATION PLUS FİYAT

Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 240 TL ödemesi gerekiyor. (Yıllık abonelik şu anda indirimli olarak 160 TL'ye satılıyor.)