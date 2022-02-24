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    Playstation Plus Mart 2022 ücretsiz oyunları

    Sony'nin, PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Mart 2022 oyunları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 17:55
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    Playstation Plus Mart 2022 ücretsiz oyunları

    Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

    Sony, mart ayında PlayStation Plus abonelerine 4 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak.

    Mart 2022 oyunları, 1 Mart'ta erişime açılacak. Oyunları kütüphanenize belirtilen tarihten önce eklerseniz, PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabilirsiniz.

    PS PLUS MART 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

    • Ghost of Tsushima: Legends (PS5, PS4)
    • Ghostrunner (PS5)
    • Ark Survival Evolved (PS4)
    • Team Sonic Racing (PS4)

    PS PLUS MART

    PLAYSTATION PLUS FİYAT

    Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 240 TL ödemesi gerekiyor.

    playstation plus


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