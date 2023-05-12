POCO F5 ve F5 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu POCO'nun yeni akıllı telefonları F5 ile F5 Pro tanıtılmıştı. Şimdi de telefonların ülkemizdeki satış fiyatları ortaya çıktı.

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de POCO F5 serisini görücüye çıkardı. Gelin telefonların özelliklerine kısaca göz atalım.

POCO F5 Pro özellikleri

Ekran: 6.67 inç AMOLED, WQHD+, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8-12 GB

Depolama: 256-512 GB

Batarya: 5.160 mAh (66W kablolu, 30W kablosuz şarj)

İşletim Sistemi: MIUI 14 (Android 13)

Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

Arka Kamera: 64 MP (f/1.79) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)

POCO F5 Pro özellikleri

Ekran: 6.67 inç AMOLED, FHD+, 120 Hz

İşlemci Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2

RAM: 8-12 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 5.000 mAh (67W hızlı şarj)

İşletim Sistemi: MIUI 14 (Android 13)

Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Fiyatlar

Henüz resmi olmayan yurt dışı fiyatları şu şekilde:

Poco F5 (8 GB RAM ve 256 GB depolama): 429 euro

Poco F5 (12 GB RAM ve 256 GB depolama): 479 euro

Poco F5 Pro (8 GB RAM ve 256 GB depolama): 579 euro

Poco F5 Pro (12 GB RAM ve 256 GB depolama): 629 euro

Türkiye fiyatları

Tanıtımın ardından birkaç gün geçtikten sonra, telefonların ülkemizdeki satış fiyatları da belli oldu.

Poco F5 Pro 5G‘nin fiyatı 18 bin 799 TL, Poco F5 5G‘nin fiyatı ise 14 bin 699 TL olarak belirlendi.