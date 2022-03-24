POCO M4 Pro Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi, fiyat/performans konusunda oldukça iddialı olan POCO M4 Pro modelini Türkiye'ye getirdi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini genişletmeye devam eden Çinli şirket, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru orta segmentte konumlanan POCO M4 Pro modelini tanıtmıştı.

Xiaomi, POCO M4 Pro modelini indirim kampanyasıyla ülkemizde satışa çıkardı. Telefonun fiyatına geçmede önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.

POCO M4 PRO ÖZELLİKLERİ

6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğünde 90Hz IPS ekrana sahip POCO M4 Pro 5G, gücünü MediaTek Helio G96 işlemcisinden alıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama seçeneklerine sahip telefonun arka kısmında 64 MP + 8 MP + 8 MP kamera, ön kısmında ise 16 MP tek bir kamera yer alıyor.

5G bağlantısını desteklediği gibi; 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası, stereo hoparlörler, USB-C portu ve temassız ödemeler için NFC özellikleri de bulunan POCO M4 Pro, 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip.

POCO M4 PRO FİYATI

Kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 arayüzü ile çıkan ve siyah, mavi ve sarı olmak üzere üç renk seçeneğine sahip POCO M4 Pro'nun 400 TL indirimli ön sipariş fiyatı 5 bin 899 TL olarak açıklandı.