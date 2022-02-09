Poco X4 5G yakında geliyor: İşte özellikleri

Yakında tanıtılacak Poco'nun yeni akıllı telefon modeli Poco X4 5G, Redmi Note 11 Pro 5G ile benzer özelliklere sahip olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de POCO X4 5G akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

POCO X4 5G NELER SUNACAK

Geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan Poco X4 modelleri, bünyesine yeni bir model daha katıyor. 5G destekli yeni Poco X4 modelinin ismini Poco X4 5G olduğu düşünülüyor. Android 11 işletim sistemi ile Geekbench'te görüntülenen Poco X4 5G, Snapdragon 695 yonga seti ile gelecek.

Redmi Note 11 Pro gibi 6GB RAM bellekle gelmesi beklenilen Poco X4 5G, söylenenlere göre Redmi Note 11 Pro 5G'nin yeniden isimlendirilmiş sürümü olacak.

Eğer iddilar doğruysa, POCO X4 5G modelinde 120Hz destekli 6,67 inç ekran, 108MP ana kamera, 5000mAh'lik batarya ve 67W hızlı şarj desteği yer alacak.