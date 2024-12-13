Poco X7 Neo'nun bazı özellikleri belli oldu

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Poco, uygun fiyatlı telefon serisi X'in yeni üyesi X7 Neo üzerinde çalışıyor. Geekbench'te ortaya çıkan X7 Neo, MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemci ve 6 GB RAM ile listelendi.

Poco X7 Neo, orta sınıf bir telefon olacak ve MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemci ile PowerVR B-Serisi BXM-8-256 grafik işlemci tarafından desteklenecek.

REDMİ NOTE 14 5G İLE BENZERLİKLER

Poco X7 Neo'nun, Redmi Note 14 5G modelinin ayarlanmış bir versiyonu olması bekleniyor.

Her iki telefon da MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemciyi kullanıyor. Ancak, Redmi Note 14 5G 8 GB RAM ile gelirken, Poco X7 Neo 6 GB RAM ile listelendi.

KAMERA VE BATARYA

Redmi Note 14 5G, üçlü kamera kurulumuna sahip. Poco X7 Neo'nun ise daha düşük bir kamera sistemine sahip olması bekleniyor.

Batarya konusunda ise Redmi Note 14 5G'nin 5.110 mAh bataryasıyla benzer bir kapasiteye sahip olması olası.

ÇIKIŞ TARİHİ

Poco X7 Neo'nun, mart ayında piyasaya sürülen Poco X6 Neo'dan daha erken bir tarihte, muhtemelen 2025'in ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.