Pokemon Go, beş yılda 5 milyar dolar gelir elde etti

Pokemon Go, beş yılda 5 milyar dolar gelir elde etti

Pokemon'un artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO, 2016 yılından bu yana 5 milyar dolarlık kazanç sağladı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen mobil oyun sektörü, geliştiricilere dev paralar kazandırmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Pokemon'un artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO'da yaşandı.

2016 yılında arttırılmış gerçeklik oyunu olarak piyasaya çıkan Pokemon GO'nun, günümüze kadar ne kadar gelir elde ettiği belli oldu.

5 YILDA 5 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Sensor Tower verilerine göre, birkaç hafta önce resmi olarak Türkiye'de de yayınlanan Pokemon GO, 5 yıl içinde 5 milyar dolarlık rekor gelir elde etti.

Pokemon GO'nun, yalnızca ilk çeyrekte elde ettiği gelirler:





EN ÇOK GELİR ABD'DEN

Rapora göre, oyunun gelirinin 1.9 milyar dolarlık kısmı ABD'deki kullanıcılardan elde edildi. Toplam gelirin yüzde 52'si Android cihazlardan, yüzde 48'i ise iOS cihazlardan geldi.

2021'in ilk yarısında pandeminin de etkisinin yavaş yavaş geçmesi ile birlikte 641.6 milyon dolarlık bir gelir elde eden Pokemon GO, yayınlandığı yıldan bu yana gelirlerini düzenli olarak artırmayı başardı.