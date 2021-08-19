Poly Network, 610 milyon dolarını çalan hackera iş teklif etti

Poly Network, 610 milyon dolarını çalan hackera iş teklif etti

610 milyon doları çalınan Poly Network isimli kripto para firması, sorumlu hackera şirketin baş güvenlik danışmanlığı işini teklif etti.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ve yükselişini sürdüren kripto para piyasaları, hackerları da harekete geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde hackerlar, blok zinciri platformu Poly Network’ün sistemlerine sızarak milyonlarca dolar değere sahip Ethereum ve diğer kripto paraları çalmıştı.

Sistem üzerinden 267 milyon dolarlık Ethereum, 252 milyon dolarlık Binance coin çalınırken, toplam tutarın 610 milyon doları geçtiği açıklanmıştı.

Kimliğinin tespit edilmesinden sonra geri adım atan hacker, çaldığı paraların bir kısmını şirkete iade etti.

İŞ TEKLİFİ ALDI

Poly Network isimli kripto para firması, sorumlu hackera şirketin baş güvenlik danışmanlığı işini teklif etti.

Firma "Mr White Hat" takma adlı hackera, şirkette çalışma davetinin yanı sıra, çalınan kripto paraların tamamını iade etmesi için 500 bin dolarlık "sistem açığı ödülü" de teklif etti.

Poly Network'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Poly Network, #mrwhitehat'i hukuken sorumlu tutma niyeti taşımamakta ve kendisini Baş Güvenlik Danışmanı'mız olmaya yürekten davet etmektedir. 500 bin dolarlık ödül yolda. #mrwhitehat ödülle ne yapmayı tercih ederse etsin, hiçbir itirazımız yok." dedi.

Poly Network, hackerın ödülü kabul etmediğini, fakat ödülün blok zincir güvenliği üzerine çalışan teknik topluluğa verilebileceğini ifade etti.

200 MİLYON DOLAR HALA HACKERDA

Söz konusu hacker, şu anda 200 milyon dolardan fazla parayı şifre gerektiren kilitli bir hesapta tutuyor. Poly Network, henüz bu hesabın şifresini alamadı.

Poly Network, hacker ile anlaşmak için sürekli çaba sarf ettiklerini ve en kısa zamanda anlaşıp paranın geri kalanını almak istediklerini söyledi.

Mr White Hat isimli hacker ise açık tespit etmeleri üzerine parayı "güvende tutmak" için aldıklarını, amaçlarının Poly Network'ün güvenlik açığını herkese göstermek olduğunu dile getirdi.