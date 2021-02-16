Popüler Android emülatörü BlueStacks, kapsamlı bir güncelleme aldı

Dünyanın önde gelen Android emülatörleri arasında yer alan BlueStacks, Robusta kod adı ile yeni güncellemesini yayınladı. İşte yeni güncelleme ile platforma eklenen özellikler...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedneiyle gelen kısıtlamalar, evde geçirilen süreyi daha da artırdı.

Bu durum, insanların boş zamanlarını değerlendirme şeklini değiştirirken, eğlence ihtiyacını gidermek için başvurulan ilk adres oyunlar oldu.

Bu kapsamda oyun platformları da oyuncuların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

BLUESTACKS YENİLENDİ

Android oyun ve uygulamalarını bilgisayarlara yüklemek için kullanılan Android emülatörler, son dönemde oldukça popüler. En popüler Android emülatörlerden biri olan BlueStacks, şimdiye kadarki en büyük ve gelişmiş güncellemesini yayınladığını duyurdu.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, Robusta kod adı ile yayınlanan BlueStacks 5 (Beta) güncellemesinin önemli ölçüde daha az bellek tüketip, ARM desteği sağlamak için yeniden kodlandığı belirtildi.

GÜNCELLEME İLE GELEN YENİLİKLER

Yeni güncellemede hıza ve güce odaklandıklarını belirten platformun CEO'su Rosen Sharma, “Standart bir kullanıcı, her gün ortalama 5 saatini mobil oyunlar oynayarak geçiriyor. Ancak mobil oyunlar bu kadar uzun oyun süreleri için tasarlanmadı.

Bizler de geliştirdiğimiz BlueStacks 5 (Beta) güncellemesinin FPS kilidi ve uzun uçuş özellikleri ile uzun oyun seansları ile sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyoruz.

Önemli ölçüde geliştirilmiş olan daha hızlı yükleme ve başlatma süreleriyle, oyuncular artık performans odaklı bir oyun deneyimi yaşayabilecek. Dahası, birçok oyuncu PC’de yüklü uygulamalar arası geçiş yapma eğiliminde olduğundan, ‘Eko Mod’ özelliğimiz de buna her zamankinden daha verimli bir şekilde izin verecek.

Çoklu Cloud Sunucu Yöneticisi ve Eco Mod ile oyuncular daha fazla oturumu daha hızlı ve en az gecikmeyle çalıştırabilecek. Bu da oyun kontrolleri ve ara yüz iyileştirmelerine ek olarak, kusursuz bir oyun deneyimi sunacak.” dedi.





RAM KULLANIMI AZALDI

Uygulamada kullandıkları teknoloji ile oyun geliştiricilerinin herhangi bir ek çalışma yapması gerekmeden oyunların PC, Mac ve diğer cihazlarda çalışacak şekilde optimize edilmesine imkan verdiklerini ifade eden yeni sürümünün Baş Mimarı Sharad Agarwal ise, “Bu, hem Android hem de Mac'teki iOS uygulamalarında eksik olan önemli bir özellik. BlueStacks App Player kullanıcılarının, iOS uygulamalarıyla önemli ölçüde genişlediğini görüyoruz ve ARM bunun için oldukça önemli bir teknoloji.

Çünkü ARM cihazları ikili çeviriye ihtiyaç duymadıkları için Android uygulamalarını çalıştırmada x86 cihazlarına göre çok daha avantajlı. Tüm bunların yanında önceki sürüme göre RAM kullanımında da yüzde 40 azalma sağlıyoruz.” diye konuştu.