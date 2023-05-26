Popüler ekran kaydı uygulamasının gizlice ses kaydı yaptığı ortaya çıktı Android telefonlar için kullanıma sunulan iRecorder Screen Recorder isimli uygulamanın gizlice ses kaydı yaptığı tespit edildi.

ensonhaber.com

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Ekran kaydı uygulaması, gizlice ses dinliyor

Android telefonlar için kullanıma sunulan iRecorder Screen Recorder isimli uygulamanın gizlice ses kaydı yaptığı tespit edildi.

İlk olarak Eylül 2021'de kullanıma sunulan uygulama, Ağustos 2022'de yayınlanan bir güncellemeden sonra her 15 dakikada bir, kullanıcının haberi olmadan bir dakikalık ses kaydetmeye ve bu kayıtları şifreli bir kanal üzerinden geliştiricinin sunucusuna iletmeye başladı.

O ana kadar 50 bin kez indirilen iRecorder Screen Recorder, durum fark edilince Google Play Store'dan kaldırıldı.

Güvenlik araştırmacıları, Google Play'den uygulama yüklerken dikkatli olunmasını ve istenen izinlerin titizlikle kontrol edilmesini öneriyor.