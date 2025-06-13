Popüler futbol oyunu EA FC 25 ücretsiz oldu

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Futbol tutkunlarının uzun süredir beklediği an geldi ve Electronic Arts’ın popüler futbol oyunu EA SPORTS FC 25, Game Pass ve EA Play abonelik sistemlerine dahil edildi.

Çıkışının üzerinden yaklaşık 10 ay geçen oyun, artık aboneler için ek bir ücret ödemeden oynanabilir olacak.

GAME PASS VE EA PLAY ABONELERİNE ÜCRETSİZ

Bugünden itibaren, Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass veya EA Play aboneliği olan tüm kullanıcılar, EA SPORTS FC 25'i doğrudan indirip oynamaya başlayabilecek.

İlk olarak 69,99 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülen oyunun abonelik servislerine eklenmesi, oyunu satın almayan oyuncular için büyük bir fırsat sunuyor.

FIFA İSMİNDEN SONRA İKİNCİ OYUN

EA SPORTS FC 25, EA'in FIFA ile yollarını ayırmasının ardından "FC" markasıyla çıkardığı ikinci oyun olma özelliğini taşıyor.

Oyun, serinin yeni dönemine güncel kadrolar ve oynanış iyileştirmeleriyle devam ediyor.

Henüz aboneliği olmayan kullanıcılar ise çeşitli mağazalardan uygun fiyatlarla Game Pass üyeliği temin ederek sadece FC 25'e değil, yüzlerce oyuna erişim sağlayabilirler. Bu gelişmenin, oyunun oyuncu sayısını önemli ölçüde artırması bekleniyor.