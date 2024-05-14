Potansiyel olarak tehlikeli: Apophis isimli göktaşı Dünya'nın çok yakınından geçecek Potansiyel olarak tehlikeli olan Apophis asteroidinin Dünya'ya 32 bin kilometreden daha yakın bir mesafeden geçeceği açıklandı.

ensonhaber.com

340 metrelik genişliğindeki Apophis isimli göktaşı, yörüngedeki yeri nedeniyle endişe verici tahminlere yol açtıktan sonra 2004 yılında oldukça konuşulmuştu.

Göktaşını yakından inceleyen bilim insanları ise Apophis’in 2029'da ve 2036'da Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaşacağını ve 2068’de gezegenimize çarpacağını söylemişlerdi.

Dünya'ya yaklaşıyor

Apophis adı verilen göktaşının, 13 Nisan 2029'da Ay'dan on kat daha yakın bir mesafeden geçeceği tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 32 bin kilometre demek.

Apophis'in boyutları ve çarpma ihtimali düşünüldüğünde, olası bir çarpma ciddi hasara neden olabilir.

Ancak uzmanlar, bu tür büyük nesnelerin Dünya'ya çarpma olasılığının nadir olduğunu söylüyor.

Yapılan yeni gözlemler, söz konusu göktaşının önümüzdeki en az 100 yıl boyunca Dünya’ya çarpma olasılığının bulunmadığını gösteriyor.

NASA, Apophis isimli dev göktaşının 100 yıl boyunca Dünya'yı vurmayacağını belirterek, gök cisminin "riskli asteroid" listesinden çıkarıldığını duyurmuştu.