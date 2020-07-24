Progress MS-15 kargo kapsülü uzay istasyonuna fırlatıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yakıt ve gıda malzemesi götüren Progress MS-15 kapsülü, istasyona başarılı bir şekilde ulaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo göndermek için kullanılan Progress kapsülleri, yeni bir göreve daha imza attı.

Şu anda istasyonda bulunan astronotlar için çeşitli gıda malzemeleri, yakıt ve diğer gerekli şeyleri taşıyan Progress MS-15 kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmek üzere Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

3 SAAT SONRA İSTASYONA ULAŞTI

İçinde yaklaşık 3 ton malzeme bulunan Progress MS-15 kargo kapsülü, fırlatmadan 3 saat sonra Uluslararası uzay İstasyonu'nun Rus bölümüne başarılı bir şekilde kenetlendi.

Yaklaşık 4 ay boyunca istasyonda kalacak kargo kapsülü, Aralık 2020'de yeniden Dünya'ya dönecek.