PS Plus temmuz ayı oyunları belli oldu PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Temmuz 2023'te eklenecek oyunlar resmi olarak açıklandı.

ensonhaber.com

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony'nin temmuz ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar belli oldu. Açıklanan oyunlar; Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin hepsi için çıkış yapacak.

PS Plus temmuz ayı ücretsiz oyunları

It Takes Two 400 TL PS4/PS5

Sniper Elite 5 529 TL PS4/PS5

Snowrunner 399 TL PS4/PS5

World War Z 399 TL (PS5) PS4/PS5

The Ascent 259 TL PS4/PS5

Undertale 144 TL PS4

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated 309 TL PS4

Melty Blood: Type Lumina 439 TL PS4

Dysmantle 189 TL PS4/PS5

Circus Electrique 189 TL PS4

Dynasty Warriors 9 144 TL PS4

Samurai Warriors 5 609 TL PS4

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure 399 TL PS4/PS5

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R 449 TL PS4/PS5

Monster Jam Steel Titans

Yukarıdaki oyunlar, 18 Temmuz'dan itibaren PlayStation Plus aboneleri tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.