PS Plus temmuz ayı oyunları belli oldu

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.
PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.
Sony'nin temmuz ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar belli oldu. Açıklanan oyunlar; Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin hepsi için çıkış yapacak.
PS Plus temmuz ayı ücretsiz oyunları
It Takes Two 400 TL PS4/PS5
Sniper Elite 5 529 TL PS4/PS5
Snowrunner 399 TL PS4/PS5
World War Z 399 TL (PS5) PS4/PS5
The Ascent 259 TL PS4/PS5
Undertale 144 TL PS4
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated 309 TL PS4
Melty Blood: Type Lumina 439 TL PS4
Dysmantle 189 TL PS4/PS5
Circus Electrique 189 TL PS4
Dynasty Warriors 9 144 TL PS4
Samurai Warriors 5 609 TL PS4
My Little Pony: A Maretime Bay Adventure 399 TL PS4/PS5
Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R 449 TL PS4/PS5
Monster Jam Steel Titans
Yukarıdaki oyunlar, 18 Temmuz'dan itibaren PlayStation Plus aboneleri tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.