PUBG Mobile bağımlısı Hint çocuk, açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdi

Hindistan'da yaşayan 16 yaşındaki PUBG Mobile bağımlısı bir çocuk, oyun oynarken yemek yemeyi ve su içmeyi unuttuğu için yaşamını yitirdi. Olayın ardından hükümet, oyunu yasaklamayı planlıyor.

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG, son zamanlarda neden olduğu olaylar ile gündemde.

Özellikle bazı ülkelerde gençeri olumsuz etkilediği için yasaklanan oyun, şimdi ise bir çocuğun yaşamını yitirmesine neden oldu.

OYUNA DALDI, YEMEK YEMEYİ VE SU İÇMEYİ UNUTTU

PUBG Mobile bağımlısı olan 16 yaşındaki Hint çocuk, hiç ara vermeden oyunu oynayınca yemek yemeyi ve su içmeyi unuttu. Su içmediği için vücudunda dehidrasyon meydana gelen ve rahatsızlanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede koronavirüs testine de tabi tutulan ve virüs kapmadığı tespit edilen çocuk, bir süre sonra yaşam mücadelesini kaybetti.





HİNDİSTAN PUBG'Yİ YASAKLAMANIN PEŞİNDE

Son zamanlarda Hindistan genelinde oyun bağımlılığı nedeniyle ölümlerin artması, hükümeti de harekete geçirdi. Daha önce TikTok başta olmak üzere birçok Çinli uygulamayı yasaklayan ülke, çok yakında bir başka Çinli şirkete ait PUBG Mobile'a da yasak getirebilir.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise sadece PUBG değil, genel olarak oyun ve akıllı telefon bağımlılığına karşı ciddi uyarılar yapıyor. Bu bağımlılıkların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten uzmanlar, özellikle ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.