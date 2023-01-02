PUBG Mobile, GTA 5'ten daha çok para kazandı

Son verilere göre PUBG Mobile, GTA 5'ten daha fazla gelir elde etmeyi başardı.

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını sürekli olarak artırıyor ve adeta para basıyor.

Açıklanan rakamlara göre oyun, her üç ayda 5 milyon satış yapıyor. Oyunun toplam satış adedi ise 180 milyonu geride bıraktı.

PUBG Mobile, GTA 5'i geçti

PUBG Mobile, piyasaya sürüldüğü 2018 yılından bu yana dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaştı.

Çıkışından bu yana derlenen verilere göre PUBG Mobile, 9 milyar dolardan fazla gelir elde etti ve GTA 5'î bile geride bıraktı. 2013 yılında çıkış yapan GTA 5 ise şu ana kadar 7,68 milyar dolar hasılat topladı.

Oyuncular günlük 5.2 milyon dolar harcıyor

Sensor Tower'a göre App Store ve Google Play kullanıcıları, PUBG Mobile'ı 1,1 milyar kez yükledi. Oyuncuların bu oyuna harcadıkları para ise günlük 5.2 milyon dolar seviyesinde.