Euro
8.8101
0.96%
Dolar
7.1967
0.38%
Altın
415.25
-0.1%
Borsa
1.494
0.74%
Bitcoin
361.868
-0.96%
EXEN Coin
16.60
-2.69%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State tanıtıldı

    PUBG Mobile'ın yenilenmiş grafiklere sahip yeni oyunu olarak oyunseverlerle buluşacak PUBG: New State, çok yakında geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State tanıtıldı

    Son yılların popüler battle royale oyunlarından olan PUBG, oyuncu sayısını her geçen gün artırıyor.

    Geliştirici ekip, şimdilerde ise mobil, PC ve konsollara gelecek yeni bir PUBG oyunu üzerinde çalışıyor.

    PC ve konsol ile ilgili şu an için resmi bir gelişme olmasa da PUBG Mobile'ın yerini alacak yeni oyunun fragmanı yayınlandı.

    PUBG: NEW STATE FRAGMAN

    PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçecek.

    PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

    PUBG NEW STATE

    GRAFİKLERLE GÖZ DOLDURACAK

    Şirket, PUBG: New State'in grafiklerinin telefonları oldukça zorlayacağını ve yepyeni bir mobil oyun deneyimi sunacağını söylüyor. Son olarak oyunun mantığının, klasik PUBG ile aynı olacağını belirtelim.

    PUBG: New State, hem iOS hem de Google Play Store üzerinden indirilebilecek. Üstelik şu anda Android kullanıcıları ön kayıt yaptırma şansına da sahip. iOS kullanıcılarının ise kısa bir süre daha beklemesi gerekiyor.

    Aşağıdaki linke tıklayarak oyunun Google Play Store ön kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.

    pubg: new state

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir