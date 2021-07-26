Günümüzün en popüler oyunlardan biri olan PUBG'nin animasyon dizisi geliyor. Diziyi Castlevania dizisinin baş yapımcısı hazırlayacak.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, daha sonra PlayStation, Xbox ve akıllı telefonlar için de yayınlanmıştı.

Günümüzde rakiplerine rağmen hala en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG’nin, animasyon dizisi yayınlanacak.

Oyunun yayıncı ve geliştirici şirketi Krafton, PUBG'nin animasyon dizisini hazırlaması için Adi Shankar ile anlaştı.

Adi Shankar, daha öncesinde Netflix'te yayınlanan ve birçok izleyiciden olumlu eleştiriler alan Castlevania'nın baş yapımcılığını üstlenmişti.

YENİ YAPIMLAR DA GELEBİLİR

Krafton CEO'su CH Kim, Shankar ile yapılan bu anlaşmanın uzun vadede devam edebileceğini söyledi.

Bu nedenle, PUBG evreninde geçen daha fazla dizi veya film gelecek yıllarda karşımıza çıkabilir. Şimdilik yeni animasyon dizisinin yayın tarihi ve konusu gibi detaylar açıklanmadı.