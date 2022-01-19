PUBG'nin geliştiricisi, Apple ve Google'a dava açtı

PUBG geliştiricisi Krafton, Free Fire isimli oyunun kopya olduğu gerekçesiyle, oyunu yayınlanan Apple ve Google'ı mahkemeye verdi.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından olan PUBG, şimdilerde kopya olduğunu iddia ettiği Garena Free Fire oyunuyla uğraşıyor.

PUBG'nin geliştiricisi olan Krafton, Free Fire ve Free Fire Max isimli oyunun geliştiricisi olan Garena'ya dava açtı.

Ayrıca şirket, bu oyunları mağazalarında yayınladığı için Google ve Apple'ı da mahkemeye verdi.

Krafton, Garena Free Fire ve Free Fire Max'te telif hakkı ile korunan benzersiz bazı özellikler olduğunu, Google ve Apple'ın ise bu kopya oyunlardan para kazandığını söyledi.

GARENA TALEBİ REDDETTİ

21 Aralık'ta Garena ile iletişime geçen PUBG geliştiricisi Krafton, şirketten oyunları durdurmasını istedi. Ancak Garena, bu isteğe pek de olumlu yaklaşmadı.

Davanın sonucuna göre, önümüzdeki günlerde hangi şirketin haklı olduğunu hep birlikte göreceğiz.