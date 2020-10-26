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    PUBG'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış tarihi belli oldu

    Dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı battle royale oyunu PUBG'nin, yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış tarihi açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 16:14
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    PUBG'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış tarihi belli oldu

    İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, daha sonra PlayStation, Xbox ve akıllı telefonlar için de yayınlanmıştı.

    Günümüzde rakiplerine rağmen hala en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG’nin, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış tarihi açıklandı.

    10 KASIM'DA XBOX SERIES X VE S MODELLERİNE GELİYOR

    Yapılan açıklamalara göre PUBG, yeni nesil konsollarda ilk olarak 10 Kasım'da Xbox Series X ve Series S’e çıkış yapacak,

    PlayStation 5 için ise çıkış tarihi, seçili bölgelerdeki oyuncular için 12 Kasım, dünya genelinde 19 Kasım olarak açıklandı.

    pubg

    Eğer şu anda PUBG'yi satın alıp oynuyorsanız, hiçbir ek ücret ödemeden PlayStation 5 ya da Xbox Series X/S’te oyunu oynamaya tüm verilerinizle devam edebileceksiniz.

    60FPS'YE KADAR DESTEK VERECEK

    Bildiğiniz gibi PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modelleri, 120FPS'ye kadar oyunlara destek verecek. Ancak PUBG, eski nesil konsollar için geliştirilen sürümün alt yapısını kullanacağından yine 60FPS'ye kadar destek sunacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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