Qualcomm, 192 MP kamera desteğine sahip Snapdragon 750G 5G işlemcisini duyurdu

Qualcomm, orta segment akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 750G 5G'yi tanıttı. Yeni işlemci, 192 megapiksele kadar kamera desteğiyle ön plana çıkıyor.

Geliştirdiği işlemcilerle milyonlarca akıllı telefona güç veren Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 750G 5G'yi tanıttı.

Daha çok orta ve üst segment telefonlarda kullanılacak yeni işlemci, adından da anlaşılacağı üzere dahili bir 5G modemine sahip.

Snapdragon 730G’nin güncellenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan Snapdragon 750G 5G, önceki modele göre yüzde 20 performans artışı vadediyor.





QUALCOMM SNAPDRAGON 750 5G ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 750 5G, Adreno 619 GPU sayesinde Snapdragon 730G modelinden yüzde 10 daha iyi grafik performansı sunuyor. Ayrıca düşük gecikmeli oyunlar için Qualcomm Snapdragon Elite Gaming desteği de sunan işlemci, saniyede 4 trilyon işlem kapasitesine sahip 5.nesil yapay zeka motoruyla geliyor.

192 MP kameraya kadar destek sunan Qualcomm Snapdragon 750G'nin öne çıkan özellikleri ise şöyle:

2,2 GHz'e kadar 2 x Kryo 570 çekirdeği (A77 tabanlı), 1,8 GHz'e kadar 6x Kryo 570 çekirdeği (A55 tabanlı)

8nm (8LPP) üretim teknolojisi

Dahili Qualcomm Snapdragon X52 5G modem

Qualcomm Adreno 619 GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP,

DirectX 12

Ekran Desteği: 120 Hz'de FHD +, 60 Hz'de QHD'ye kadar, 10 bit renk derinliği, HDR10 ve HDR10 +

4K HDR10 PQ ve HLG Video Oynatma (10 bit renk derinliği), H.264 (AVC), H.265 (HEVC) VP8 ve VP9 oynatma

32MP'ye kadar tek / 16MP çift kamera, 192MP'ye kadar tek kamera, Qualcomm Spectra 355L Görüntü Sensör İşlemcisi (14 bit çift ISP), Rec. 2020 renk gamı ​​video çekimi, portre moduyla 4K HDR video çekimi, 10 bit renk derinliğine kadar video çekimi, 240 fps'de 720p'ye kadar ağır çekim video çekimi, HEVC Video Yakalama, HDR10 +, HDR10, HLG desteği

LPDDR4x RAM desteği - 12GB'a kadar

USB 3.1, USB-C

Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisi

Snapdragon 750G 5G bu yılın sonlarına doğru telefonlarda yer alacak ve işlemciyi ilk olarak Xiaomi kullanacak.