Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865+ tanıtıldı

Qualcomm, üst seviye akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 865+ modelini duyurdu. İşlemcinin özelliklerini sizler için derledik.

Ürettiği işlemcilerle akıllı telefonlara güç veren Qualcomm, Snapdragon 865'in daha geliştirilmiş bir sürümü olan Snapdragon 865+ modelini görücüye çıkardı.

Bir önceki model Snapdragon 865'e göre oldukça iyi bir performans artışı sağlayacak yeni işlemci, şimdiye kadar sunulan en iyi Wi-Fi deneyimlerinden birini yaşatmaya hazırlanıyor.

YÜZDE 10 DAHA İYİ PERFORMANS

Snapdragon 865'e kıyasla hem işlemci hem de grafik olarak yüzde 10 daha performanslı çalışacak Snapdragon 865+, 3.1 GHz'ye ulaşan çekirdek hızlarıyla oldukça iddialı.

Qualcomm FastConnect 6900 uyumluluğu sayesinde akıllı telefonların Wi-Fi hızlarını 3.6 Gbps'ye kadar çıkarabilen yeni işlemcinin grafik özellikleri, uzaktan da güncellenebilecek.

Bu özellik, Snapdragon 865+ modelini ilk uzaktan güncelleme alabilen işlemci yapacak.

Snapdragon 865+, ayrıca 960 FPS'de HD ağır çekim videoları destekleyecek.







Snapdragon 865 Plus ile çalışan akıllı telefonların 2020'nin üçüncü çeyreğinde duyurulması bekleniyor.