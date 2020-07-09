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    Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865+ tanıtıldı

    Qualcomm, üst seviye akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 865+ modelini duyurdu. İşlemcinin özelliklerini sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 14:55
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    Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865+ tanıtıldı

    Ürettiği işlemcilerle akıllı telefonlara güç veren Qualcomm, Snapdragon 865'in daha geliştirilmiş bir sürümü olan Snapdragon 865+ modelini görücüye çıkardı.

    Bir önceki model Snapdragon 865'e göre oldukça iyi bir performans artışı sağlayacak yeni işlemci, şimdiye kadar sunulan en iyi Wi-Fi deneyimlerinden birini yaşatmaya hazırlanıyor.

    YÜZDE 10 DAHA İYİ PERFORMANS

    Snapdragon 865'e kıyasla hem işlemci hem de grafik olarak yüzde 10 daha performanslı çalışacak Snapdragon 865+, 3.1 GHz'ye ulaşan çekirdek hızlarıyla oldukça iddialı.

    Qualcomm FastConnect 6900 uyumluluğu sayesinde akıllı telefonların Wi-Fi hızlarını 3.6 Gbps'ye kadar çıkarabilen yeni işlemcinin grafik özellikleri, uzaktan da güncellenebilecek.

    Bu özellik, Snapdragon 865+ modelini ilk uzaktan güncelleme alabilen işlemci yapacak.

    Snapdragon 865+, ayrıca 960 FPS'de HD ağır çekim videoları destekleyecek.

    snapdragon

    Snapdragon 865 Plus ile çalışan akıllı telefonların 2020'nin üçüncü çeyreğinde duyurulması bekleniyor.

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