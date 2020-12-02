Qualcomm'un üst segment işlemcisi Snapdragon 888 tanıtıldı

Qualcomm, düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 888'i tanıttı. Üst seviye telefonlara güç verecek işlemcinin özelliklerini sizler için derledik.

Geliştirdiği işlemcilerle milyonlarca akıllı telefona güç veren Qualcomm, gelecek yıl satışa çıkacak amiral gemisi akıllı telefon modellerine güç verecek yeni işlemcisini duyurdu.

Snapdragon 888 olarak adlandırılan yeni işlemci, 14 farklı akıllı telefon üreticisi tarafından tercih edilecek.

SNAPDRAGON 888 ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 888 yonga seti, önceki nesle göre Adreno grafik birimi olarak yüzde 35 daha iyi performans sunacak.

Snapdragon 888 5G'de 3. nesil Qualcomm X60 5G modem yer alacak ve bu modem, hem mmWave hem de 6 GHz altı 5G frekanslarına destek verecek.

Qualcomm'un yeni amiral gemisi, tamamen yeniden tasarlanmış Qualcomm Hexagon işlemciyle birlikte, 6. nesil Qualcomm AI Engine (Qualcomm Yapay Zeka Motoru) ile gelecek. Yeni yapay zeka motoru, önceki nesillere göre hem güç hem de performans bakımından iyileştirmeler sunacak.

Fotoğraf tarafında gelişmiş sinyal işlemcisi ile 2.7 gigapiksel/s fotoğraf yakalayabilen işlemci, yüzde 35 performans artışı sağlıyor. Bu rakam, saniyede 120 adet 12MP keskin fotoğraf çekebilme anlamına geliyor.

İLK KULLANACAK TELEFON

Snapdragon 888 yonga seti, ilk olarak Xiaomi Mi 11 amiral gemisinde kullanılacak. Sonrasında OnePlus, Motorola, Asus, Lenovo ve Oppo gibi markalar da yeni yonga seti ile müşterilerinin karşısına çıkacak.

Instagram: @eshteknoloji

