Radyasyon sayesinde Mars yüzeyinin altında yaşam olabilir

Mars'ta hayat arayan bilim insanları, radyasyon sayesinde gezegenin yüzeyinin altında yaşam olabileceğini iddia ediyor.

NASA ve SpaceX gibi uzay şirketleri, Mars'ta yaşam olup olmadığını araştırmak için çeşitli görevler yürütüyor.

Mars'ta hayat arayan bilim insanları, yaşamın kızıl gezegenin yüzeyinde değil, altında olabileceğini ortaya koydu. Yeni araştırmada radyasyonun, yer altı yaşamını destekleyebileceği ifade edildi.

Bilim insanlarına göre radyoaktif elementler, yerin derinliklerinde su moleküllerini parçalayarak yer altı yaşamını besleyebilecek maddeler üretiyor.

Örneğin, radyoliz diye bilinen bu süreç, milyonlarca yıl boyunca Dünya'daki izole, su dolu çatlaklarda ve kaya gözeneklerinde bakterileri besliyor.

"YAŞAM İÇİN EN UYGUN YER YERİN ALTI"

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan gezegen bilimci ve yeni çalışmanın baş yazarı Jesse Tarnas, "Mars'ta yaşanabilirlik şansı en yüksek ortam yer altı." diyor.

Mars'ın yer altını incelemek, orada yaşamın var olup olamayacağının öğrenilmesini sağlayabilir.

Araştırmanın sonucunda, yer altında meydana gelen radyolizin milyarlarca yıl boyunca mikrobiyal yaşam formlarını destekleyebileceği ve hatta bu yaşam formlarının bugün hala mevcut olabileceği keşfedildi.

Yapılan çalışmaların bir sonraki adımı ise Mars kabuğunun su içerip içermediğini tespit etmek olacak.

MARS'TA YAŞAM ARAYIŞLARI

Mars'ta yaşam olup olmadığını araştırmak için çeşitli görevler yürütülüyor. Örneğin 18 Şubat 2021'de kızıl gezegene inen Perseverance aracı, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştırmak için görevlendirildi.

2018 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Gelişmiş Yeraltı ve İyonosfer Sondajı Radarı (MARSIS), gezegenin güney kutup buzulunun altında sıvı bir gölün varlığını tespit etmiş ve yaşam ihtimalleri yeşermişti.

Ancak, ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Gezegen Bilimleri Enstitüsü (Planetary Science Institute) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tespit edilen göllerde su yerine donmuş kil var.