Rakip şirketler, Starlink internet uydularından rahatsız

Elon Musk'ın internet uydusu girişimi Starlink, rakiplerinden büyük eleştiri topluyor. Projenin uzayı kirletmekle kalmadığı, aynı zamanda yörüngede büyük güvenlik riski yarattığı iddia ediliyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni fırlatmalarla Starlink uydularını yörüngeye gönderiyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

RAKİP ŞİRKERLER RAHATSIZ

Elon Musk'ın internet uydusu girişimi Starlink, rakiplerinden büyük eleştiri almaya devam ediyor.

Viasat, OneWeb Global, Hughes Network Systems ve Boeing gibi rakip şirketler, projenin uzayı kirletmekle kalmadığını, aynı zamanda yörüngede büyük güvenlik riski yarattığını öne sürüyor.

Bu şirketlerden bir kısmı, Starlink uydularının kendi cihazlarının sinyallerini engellediğinden ve uydularını fiziksel açıdan tehlikeye attığından şikayet ediyor.

OneWeb yetkililerinden Chris McLaughlin, Starlink'in çok fazla uydu çalıştıracağını ve düşük arıza oranının bile çarpışma potansiyeli açısından yörüngede büyük risk teşkil ettiğini ifade etti.

Viasat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Dankberg ise, aynı hizmetin daha az uydu fırlatarak yapılması gerektiğini savunuyor.

Dankberg, Starlink hakkında daha önce de uyarılarda bulunmuş; ancak Elon Musk, "Starlink, Viasat'ın kazancı için tehlike oluşturuyor, işte asıl mevzu bu" demişti.

STARLINK VE ONEWEB UYDULARI ÇARPIŞMANIN EŞİĞİNE GELDİ

Tüm bunlar yaşanırken, eleştirileri haklı çıkaracak bir olay yaşandı. Wall Street Journal'ın aktardığına göre, 2 Nisan'da bir Starlink uydusu Oneweb'in işlettiği bir diğer uyduyla çarpışmanın eşiğine geldi.

OneWeb yetkililerinden McLaughlin, bu esnada Starlink mühendisleriyle iletişime geçtiklerini, ancak çarpışmayı önlemek için hiçbir şey yapılamayacağı yanıtını aldıklarını bildirdi. Bunun ardından Oneweb uydusu manevra yaparak çarpışmadan kurtuldu.

Öte yandan, AB uydularını yöneten Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da benzer bir olayın 2019'un sonlarında meydana geldiğini söylemişti.