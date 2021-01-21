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    Realme Watch S Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Realme Watch S, ülkemizde satılan akıllı saatlere kıyasla, uygun diyebileceğimiz bir fiyatla satışa sunuldu. İşte Realme Watch S özellikleri ve satış fiyatı...
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 16:56
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    Realme Watch S Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Ülkemizde satışa çıkardığı akıllı telefonlarla adından söz ettiren Çinli şirket Realme, bu sefer akıllı saat modeli Watch S ile karşımıza çıktı. Rekabetçi bir fiyatla satıla çıkan Realme Watch S, hem Android hem de iOS cihazlarda çalışabiliyor.

    390 mAh’lik bataryasıyla tek şarj ile 15 güne varan kullanım ömrü sunan akıllı saat; 16 farklı spor modu, kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen oranı ölçme gibi diğer saatlerde olan neredeyse bütün sağlık özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

    1,3 inç büyüklüğünde 360x360 piksel çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkan Realme Watch S, suya ve toza karşı dayanıklılığını ispatlayan  IP68 sertifikasıyla da öne çıkıyor.

    realme watch s

    Akıllı bildirim özelliği, çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini, kamera ve müzik kontrolü gibi özellikler de sunan yeni akıllı saat, 100'den fazla saat kadranı ile kullanıcıların zevkine göre bir saat deneyimi sunuyor.

    REALME WATCH S FİYAT

    Hem fiziksel teknoloji mağazaları hem de e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkan Realme Watch S, 899 TL’lik bir fiyat etiketiyle müşterilerini bekliyor.

    realme watch s

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