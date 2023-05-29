Redmi 12'nin fiyatı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Redmi 12'nin tanıtım tarihi, fiyatı ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Çinli marka, şimdi de Redmi 12 isimli yeni bir bütçe dostu model çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni ortaya çıkan rapora göre, Redmi 12 2 Haziran'da küresel pazarlarda piyasaya sürülecek. Redmi 12 özellikleri MediaTek Helio G88'den güç alacak Redmi 12, 2460×1080 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6,79 inç Full HD+ IPS bir ekranla gelecek. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olacak telefon, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ve Android 12 tabanlı MIUI 14 ara yüzü ile satışa sunulacak. Telefonun arka tarafında 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera, ön tarafında ise 8MP selfie kamerası yer alacak. Redmi 12 modelinin 4 GB + 128 GB sürümü, Avrupa'da 199 euroluk fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.