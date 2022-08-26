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    Redmi modellerinin kutusundan şarj cihazları kalkıyor

    Apple, Samsung ve Xiaomi'den sonra Redmi modellerinin kutusundan da şarj cihazları kaldırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:57
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    Redmi modellerinin kutusundan şarj cihazları kalkıyor

    Apple, 2020'nin Ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisi ile birlikte artık kutudan şarj adaptörünü ve kulaklığı tamamen çıkarmış ve bu karar, iPhone 13 modellerine de uygulanmıştı.

    Bu kararın ardından Samsung ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri de benzer bir yol izleyerek telefon kutularından şarj cihazını kaldırma kararı almışlardı.

    Redmi de kutudan çıkarıyor

    Hindistan’da satışa sunulan Redmi Note 11 SE modelinin kutusundan adaptör çıkmadığı belirtiliyor. Bugüne kadar ülkede satılan tüm Redmi telefonlarda adaptör yer alıyordu.

    Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi'den henüz resmi bir açıklama yok. Bu nedenle, bu kararın tek seferlik mi olduğu, yoksa diğer ülkeleri de mi kapsayacağı şimdilik bilinmiyor.

    Üreticilere önemli bir tasarruf sağlayan şarj adaptörü politikası diğer taraftan aksesuar pazarında da yeni bir dönemi başlattı.

    redmi

    Apple ciddi gelir elde etti

    Apple, şarj cihazını ve kulaklıkları kutudan çıkararak şimdiye kadar toplam 5 milyar sterlin tasarruf etti. Bu da yaklaşık olarak 6,5 milyar dolara denk geliyor.

    Öte yandan Apple, aksesuarları iPhone kutusundan çıkarsa bile telefonların fiyatlarında indirime gitmedi. Yeni şarj cihazı veya kulaklık almak isteyenler ise fazladan 38 dolar ödemek zorunda kaldı.

    Böylece Apple, aksesuar satışlarından yaklaşık 293.4 milyon dolar kazanç sağlamayı başardı.


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