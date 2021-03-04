Redmi Note 10 serisi üç yeni modelle tanıtıldı: İşte fiyatlar

Xiaomi, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max olmak üzere üç yeni model tanıttı. İşte yeni Redmi Note 10 serisinin fiyatları ve özellikleri...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Yaklaşık iki yıl önce Redmi Note 8'i satışa çıkaran şirket, 2020'nin başlarında da Redmi Note 9'u piyasaya sürmüştü.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, yeni Note 10 serisini tanıttı. Seride Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max olmak üzere üç farklı model yer alıyor. Gelin tüm modellerin özelliklerine ve çıkış fiyatlarına daha yakından göz atalım.

REDMI NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Serinin giriş modeli olan Redmi Note 10, 6,43 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla geliyor. Qualcomm’un orta segmentteki güçlü işlemcilerinden Snapdragon 678’den güç alan telefon, 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle geliyor.

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamerayle gelen Redmi Note 10'un ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Son olarak 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun fiyatı şu şekilde:

4 GB RAM + 64 GB depolama: 164 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 192 dolar

REDMI NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 ile aynı tasarıma sahip Note 10 Pro modelinde, 6,67 inç Full HD+ 120 Hz ekran bulunuyor. Snapdragon 732G işlemcisinden güç alan telefonda, 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanı yer alıyor.

Redmi Note 10 Pro'nun arka kısmında 64 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP, ön kısmında ise 16MP'lik kamera karşımıza çıkıyor.

Batarya konusuna gelecek olursak, telefonda yine 33W hızlı şarj destekli 5020 mAh bir batarya kullanılıyor.

Redmi Note 10 Pro fiyatlar:

6 GB RAM + 64 GB depolama: 219 dolar

6 GB RAM +128 GB depolama: 233 dolar

8 GB RAM +128 GB depolama: 261 dolar

REDMI NOTE 10 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Serinin en güçlü modeli Redmi Note 10 Pro Max, özellikle kamera konusunda diğer modellerden ayrılıyor. Yine Qualcomm’un Snapdragon 732G işlemcisinden güç alan telefonda, 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ 120 HZ AMOLED yer alıyor.

6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle gelen telefon, 108 MP ISOCELL HM2 sensörlü ana kameraya sahip. Diğer arka kameralar ise 5 MP + 8 MP + 2 MP olarak sıralanmış durumda. Ön tarafına baktığımızda ise yine 16 MP kamerayla gelen Redmi Note 10 Pro Max, 33W hızlı şarj destekli 5020 mAh batarya kapasitesine sahip.

Redmi Note 10 Pro Max fiyat:

6 GB RAM + 64 GB depolama: 260 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 274 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 301 dolar

Son olarak tüm modellerin hemen hemen aynı tasarıma sahip olduğunu, Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12 arayüzü ile satışa çıkacağını hatırlatalım. Ancak Redmi Note 10 serisinin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.