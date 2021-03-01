Redmi Note 10'un fiyat bilgileri belli oldu

Redmi'nin 4 Mart'ta Hindistan'da satışa çıkarması beklenen Redmi Note 10 serisinin fiyat etiketi, telefonun kutusuyla birlikte ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Yaklaşık iki yıl önce Redmi Note 8'i satışa çıkaran şirket, 2020'nin başlarında da Redmi Note 9'u piyasaya sürmüştü.

Redmi, yakın zamanda yeni amiral gemisi telefon serisi Redmi Note 10'u piyasaya sürecek. 4 Mart'ta görücüye çıkması beklenen telefonun fiyatı ve kutusu şimdiden ortaya çıktı.





REDMI NOTE 10 FİYATI

Kutu üzerinde yer alan bilgiye göre Çinli şirket, yeni telefonunu Hindistan'da 15.999 rupiden (1.585 TL) satışa çıkaracak. Redmi Note 10 Pro için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi yok.

6GB RAM ve 64 GB'lık depolama alanına sahip sürüm için belirtilen bu fiyat etiketi, perakende fiyat için geçerli. Bu nedenle Redmi Note 10'un satış fiyatının biraz daha düşük olması bekleniyor.

REDMI NOTE 10 NELER SUNACAK

Redmi Note 10'un Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisinden güç alması bekleniyor. Pro sürümünde ise Snapdragon 765G kullanılması bekleniyor.

Redmi Note 10, AMOLED panele sahip 120Hz yenileme hızı olan bir ekranla gelecek. Böylelikle Redmi, uzun bir süre sonra IPS LCD ekrandan vazgeçmiş olacak.

Redmi Note 10 Pro'nun, ayrıca Xiaomi markasının en uygun fiyatlı 108 megapiksellik kameraya sahip telefonu olacağı belirtiliyor.