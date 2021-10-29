Redmi Note 11 serisi uygun fiyatlarıyla tanıtıldı: İşte tüm özellikler

Redmi, Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonları Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ modellerini görücüye çıkardı. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken telefonlara yakından bakıyoruz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmış ve daha sonra Türkiye'de satışa sunmuştu.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, şimdi de Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni Note 11 ailesini görücüye çıkardı.

Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+ olmak üzere üç farklı model tanıtan marka, telefonların özelliklerini ve fiyatlarını da açıkladı.

REDMI NOTE 11 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Serinin giriş seviyesi modeli Redmi Note 11, 6,67 inç büyüklüğünde 90Hz FHD+ çözünürlüklü bir ekranla gelirken, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ ise 120Hz bir ekran kullanıyor. Tüm modellerde parmak izi okuyucusu, ekranın altına yerleştirilmiş durumda.

Redmi Note 11, gücünü MediaTek Dimensity 810 işlemcisinden alıyor. Pro ve Pro+ modellerinde ise MediaTek Dimensity 92 işlemcisi tercih edildi.

Ayrıca her üç modelde de 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor.

Batarya özelliklerine gelecek olursak, Redmi Note 11'de 5.000 mAh (33 watt hızlı şarj), Note 11 Pro'da 5.160 mAh (67 watt hızlı şarj) ve Note 11 Pro+'ta ise 4.500 mAh (120 watt hızlı şarj) kapasiteleri karşımıza çıkıyor.

120W hızlı şarj, Redmi Note 11 Pro+ modelini sadece 15 dakikada tam şarj edebiliyor.

KAMERA DETAYLARI

Redmi Note 11'deki 50 MP ana kamera, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ modellerinde yerini 108 MP çözünürlük sunan ana kameraya bırakıyor.

Redmi Note 11 ailesinin tüm modellerinde ise 16 MP çözünürlük sunan tek bir ön kamera var.

REDMI NOTE 11 SERİSİ FİYATLAR

Redmi Note 11:

4 GB RAM + 128 GB depolama: 187 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 200 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 235 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 265 dolar

Redmi Note 11 Pro:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 250 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 295 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 330 dolar

Redmi Note 11 Pro+:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 295 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 330 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 360 dolar

REDMI NOTE 11 SERİSİ TÜM ÖZELLİKLER

Redmi Note 11:

Ekran: 6,67 inç, FHD+, 90 Hz

6,67 inç, FHD+, 90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB

4 GB, 6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + iki kamera

50 MP + 8 MP + iki kamera Batarya: 5.000 mAh (33 watt)

Redmi Note 11 Pro:

Ekran: 6,67 inç FHD+, 120 Hz

6,67 inç FHD+, 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + makro

108 MP + 8 MP + 2 MP + makro Batarya: 5.160 mAh (67 watt)

Redmi Note 11 Pro+: