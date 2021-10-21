Redmi Note 11'den ilk görüntü geldi: İşte tanıtım tarihi

Xiaomi'nin merakla beklenen fiyat/performans telefonu Redmi Note 11'den ilk görüntüler geldi. Yeni model, 28 Ekim'de tanıtılacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmış ve daha sonra Türkiye'de satışa sunmuştu.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, şimdilerde Note 11 serisi üzerinde çalışıyor.

Redmi markasının CEO'su Lu Weibing, kişisel Weibo hesabından yaptığı açıklamada, Redmi'nin ekimde oldukça yoğun bir ay geçireceğini söylemişti.

28 EKİM'DE GELİYOR

Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro Max olmak üzere üç farklı modelle gelmesi beklenen seri, 28 Ekim'de tanıtılacak. Ayrıca marka, Redmi Note 11'in ilk görüntülerini paylaştı.





Redmi'nin Weibo'da yaptığı paylaşım, Note 11 ailesinin keskin kenarlara sahip olduğunu gösteriyor.

Bu tasarım, Apple'ın yıllar önce piyasaya sürdüğü ve iPhone 12 ile dönüş yaptığı tasarıma oldukça benziyor.

Ayrıca paylaşılan bu görüntülerden, telefonun dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor. Ancak henüz telefonun kamera detayları belli değil.

REDMI NOTE 11 NELER SUNACAK

Paylaşılan bilgilere göre Redmi Note 11, MediaTek Dimensity 920 işlemcisinden güç alacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan telefonda, 5000 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

Redmi Note 11 serisi ile ilgili daha fazla ayrıntı için, 28 Ekim'de düzenlenecek etkinliği beklememiz gerekecek.