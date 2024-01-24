Redmi Note 13 modelleri Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar
ensonhaber.com

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Redmi Note 13 serisini Türkiye'de satışa sundu. Seride Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro (4G ve 5G) ve Redmi Note 13 Pro+ modelleri yer alıyor.

Telefonların Türkiye fiyatlarına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.

Redmi Note 13

Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, 1.000 nit

İşlemci: Açıklanmadı

RAM: 6-8-12 GB LPDDR4X (Türkiye'de sadece 8 GB)

Depolama: 128-256 GB (UFS2.2)

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 100 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh (33W)

İşletim Sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Redmi Note 13 Pro

Ekran: 6.67 inç OLED, 1.5K,

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

RAM: 8-12-16 GB LPDDR5 RAM

Depolama: 256-512 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 200 MP (f/1.65) + 8 MP + 2

Batarya 5.000 mAh (67W)

İşletim Sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Redmi Note 13 Pro+

Ekran: 6.67 inç OLED, 1.5K, 144 Hz, 1.800 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Ultra

RAM: 12-16 GB LPDDR5

Depolama: 256-512 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 200 MP (f/1.65) + 8 MP + 2 MP

Batarya 5.000 mAh (120W)

İşletim Sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Redmi Note 13 serisi Türkiye fiyatları

Redmi Note 13 (8GB RAM + 256GB depolama) - 11 bin 999 TL

Redmi Note 13 Pro (8GB RAM + 256GB depolama) - 16 bin 499 TL

Redmi Note 13 Pro (12GB RAM + 512GB depolama) - 18 bin 499 TL

Redmi Note 13 Pro 5G (12GB RAM + 512GB depolama) - 21 bin 999 TL

Redmi Note 13 Pro+ (12GB RAM + 512GB depolama) - 24 bin 999 TL