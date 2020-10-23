Redmi Note 7 için MIUI 12 güncellemesi yayınlandı

Xiaomi, Redmi Note 7 modelinin Avrupa (EEA) sürümü için kararlı beta MIU12 güncellemesini kullanıma sundu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini artık MIUI 12 sürümüne bırakıyor.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelen MIUI 12, şimdiye kadar birçok Xiaomi ve Redmi modeli için kullanıma sunulmuştu.

REDMI NOTE 7 İÇİN MIUI 12 HAZIR

Aslına bakacak olursak Xiaomi, aylar önce MIUI 12 güncellemesini Redmi Note 7 için kullanıma sunacaktı. Ancak telefonda oluşan bazı performans sorunları, güncellemenin ekim ayına ertelenmesine neden oldu.

Kullanıcıları daha fazla bekletmek istemeyen Çinli üretici, Redmi Note 7'nin Avrupa sürümüne (EEA) söz konusu güncellemenin kararlı beta sürümünü getirdi.

Redmi Note 7'nin Global sürümleri için MIUI 12 güncellemesi ise önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.