Redmine nedir

Redmine, açık kaynaklı proje yönetim ve görev-hata takip uygulamasıdır.

Günümüzde iş sektörlerinin yönetiminin karmaşıklaşması, sektörlerin iç içe girmesi ve şirkette çalışanlara orantılı bir iş yükü politikası oluşturma süreci oldukça zor bir hal aldı.

Bu sorunları gidermek için ise iyi bir proje takip yazılımına ihtiyaç var.

Redmine, açık kaynaklı proje yönetim ve görev takip aracıdır. Bu platform; birden fazla proje yönetimi, Gantt çizelgeleri, kullanıcı görevi tanımlama ve tanımlanan göreve göre erişim izni verilmesi, iş süreci yönetimi, iş kayıtlarının takibi, anlık gelişme özeti gibi özellikleriyle ön plana çıkar.

Redmine, belge yöneticisi ile dosyaları merkezi ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklar ve proje ile ilgili haber, wiki, doküman ve forumları istenildiği zaman ulaşabilir kılar. Platform ayırca anlık bildirimler aracılığıyla proje ile ilgili değişiklikleri ilgili kişilere ulaştırır.

Redmine'ı sunucunuza kurabileceğiniz gibi, özelleştirilmiş ve kullanımı kolaylaştırılmış ücretli Redmine servislerini de kullanabilirsiniz.