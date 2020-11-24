Rekabet kızışıyor: Snapchat, kullanıcılarına 1 milyon dolar dağıtacak

Snapchat, platformda viral olan içerikleri üreten kullanıcılara, günlük toplamda 1 milyon dolarlık ödülden pay vermeyi vadediyor.

Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, kullanıcıları tekrar geri kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Daha çok TikTok ile rekabet etmeye çalışan Snapchat, Spotlight adı verilen yeni bir uygulamasını devreye soktu.