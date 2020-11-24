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- Rekabet kızışıyor: Snapchat, kullanıcılarına 1 milyon dolar dağıtacak
Rekabet kızışıyor: Snapchat, kullanıcılarına 1 milyon dolar dağıtacak
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 10:29
Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, kullanıcıları tekrar geri kazanmanın yeni yollarını arıyor.
Daha çok TikTok ile rekabet etmeye çalışan Snapchat, Spotlight adı verilen yeni bir uygulamasını devreye soktu.
Spotlight sayesinde platformun en çok beğenilen ve paylaşılan videoları bir araya getirilecek.
1 MİLYON DOLAR DAĞITACAK
Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi tarafından yapılan açıklamada, en azından bu yılın sonuna kadar her gün en çok izlenen Snap'leri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtılacağı aktarıldı.
Şirketin bu adımı atmasının en büyük sebeplerinden biri, Snapchat'te üretilen videoların daha çok TikTok ve YouTube gibi platformlarda viral olması; çünkü Snapchat'te kullanıcıların takipçi tabanını geliştirmesi olanağı biraz daha kısıtlı.
Şirket, böylece takipçi sayısı daha yüksek olan kullanıcıların avantajlı duruma geçmesini engellemek istiyor; her kullanıcı viral olmak için aynı oranda şansa sahip olacak.
Snapchat, günlük olarak 100 bin izlenmeyi aşan her videonun ödülden pay alacağını belirtiyor.
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