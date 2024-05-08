Rekabet Kurulu, META'ya 1,2 milyar lira ceza kesti Rekabet Kurulu'nun ABD merkezli META şirketi üzerinde yürüttüğü iki soruşturma sonuçlandı. Kurul, WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi çeşitli uygulamalara sahip olan bu şirkete toplamda 1 milyar 234 milyon lira ceza kesti.

AA & Ensonhaber

Rekabet Kurulu'nun META ile ilgili iki soruşturmasının sonuçları açıklandı. Kurul, Amerikan şirketine 1 milyar 234 milyon lira ceza kesme kararı aldı.

Soruşturmalar, şirketin pazar hakimiyetini kötüye kullanma ve rakiplerine karşı adil olmayan rekabet uygulamalarıyla ilgiliydi. Kurul'un aldığı bu kararlar, rekabetin korunması ve adil bir pazar ortamının sağlanması için önemli bir adım olarak nitelendirildi.

İlk soruşturma WhatsApp verileri üzerinden

İlk soruşturma, WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin META tarafından diğer şirketlerle paylaşılmasını gerektiren koşullar nedeniyle başlatılmıştı.

META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarından elde ettiği verileri birleştirerek, rakip şirketlerin çevrim içi reklamcılık pazarına girişini zorlaştırdığı tespit edildi. Bu durum, rekabetin engellenmesine neden oldu ve META'ya 346 milyon TL idari para cezası verildi.

META, yükümlülükleriyle ilgili çözüm önerilerini yerine getirmedi

Kurul ayrıca META’nın yükümlülükler çerçevesinde uygulayacağı çözüm önerilerini yerine getirmediği her güç için de 4 milyon 796 bin 153 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Bu kapsamda da toplam 115 gün için yaklaşık 552 milyon lira idari para cezası uygulandı.

"Threads" uygulaması, rekabet kurallarını ihlal etti

Bir diğer soruşturma da Meta bünyesindeki "Threads" uygulamasının rekabet kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle başlatılmıştı. Günlük idari para cezasını sonlandırıldı. Kurul, bu kapsamda 335 milyon 730 bin lira ceza uygulanmasına karar verdi.

Kullanıcılar Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında veri birleştirmeyi kendi onayları ile yapabilecek.