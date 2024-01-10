Rekabet Kurulu, Meta'ya günlük 4,8 milyon lira ceza kesecek Rekabet Kurulu'nun, WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunun kaldırılması için Meta'ya tanıdığı süre doldu. Şirkete günlük 4,8 milyon lira para cezası uygulanacak.

AA & Ensonhaber

Meta, 2021 yılında WhatsApp’ta tüm kullanıcılara yeni bir gizlilik politikası sunmuş, uygulamayı kullanmaya devam etmek için tüm kullanıcıları bu politikayı kabul etmeye zorlamıştı.

Rekabet Kurulu da bu eylemi rekabeti engelleyen bir eylem olarak görmüş ve sosyal medya devine soruşturma başlatmıştı.

Daha sonra Meta tarafından, bu güncellenmenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceği ve halihazırda güncellenen versiyona onay vermiş kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıların WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri söylendi.

Meta'ya 346 milyon lira para cezası verilen soruşturmanın sonucunda, şirketin veri birleştirme yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği de tespit edildi.

Günlük 4.8 milyon TL ceza ödeyecek

Rekabet Kurulu, WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunun kaldırılması için Meta'ya tanıdığı sürenin dolması üzerine, şirkete günlük 4,8 milyon lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, uyum tedbirinin hayata geçirilmesinden önce Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi.

Kullanıcılara gösterilecek ekranın, kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmeyen, kullanıcıların reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeleri içeren ve dolayısıyla onay vermek istemeyen kullanıcılara da aynı kolaylıkta bu imkanı sağlayan ekranlar olması talep edildi.

Meta'nın attığı adımlar yeterli bulunmadı

Meta tarafından nihai olarak Kuruma sunulan öneriler yeterli bulunmadı. Şirketçe Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine yönelik tercihleri için kullanıcılara sunulacak olan ekran bildirimi, yeterli derecede şeffaf olmaması, kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirememesi ve kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi sebepleriyle kabul görmedi.

Kurul, firmadan endişelerini giderecek yeni bir çözüm önerisi sunmasını talep etti.

Meta'ya verilen süre doldu

Bu süreçte, kurulun getirdiği yükümlülük kapsamında Meta'nın "Nihai Uyum Çözümü"nü Kuruma sunması için belirlenen son tarih olan 11 Aralık 2023 aşıldı.

Meta'nın cezası her gün artacak

Bunun üzerine, Kurul, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC'den oluşan META ekonomik bütünlüğüne, Nihai Uyum Çözümü'nün Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4 milyon 796 bin 152 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bugün itibarıyla para cezası 140 milyon lirayı aşarken, ceza tutarı her gün artmaya devam edecek.