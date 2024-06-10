Rekabet Kurumu Google'a 482 milyon TL ceza verdi Rekabet Kurumu, Google'a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası kesti.

ensonhaber.com

Rekabet Kurumu, Google'a otel sorgularında tedbir önerilerini yerine getirmemesi gerekçesiyle 482 milyon TL para cezası verdiğini duyurdu.

Kurul, şirket hakkında açtığı soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 3 aylık izleme kararı almıştı.

Günlük ceza sonlandırıldı

Kurul, günlük idari para cezasının bu 3 aylık sürenin bittiği tarih olan 21 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'na göre Google, genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda ve kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerinden daha üst sıralarda gösteriyor.

Ayrıca şirket, yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıyor ve rekabete engel oluyor.

Ne olmuştu

Google, yerel arama hizmetleri pazarında Rekabet Kurulu tarafından işaret edilen endişeleri bertaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu.

Kurul'un 21 Mart 2024 tarihli toplantısında, Google tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmaya alınması ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi.

Google tarafından söz konusu tedbirlerin, 15 Nisan 2024 tarihi itibarıyla tamamen piyasaya sürüldüğü ifade edildi.

Ancak Google'ın yerel arama hizmetleri bakımından uygulanmaya alınmasına karar verilen yeni tasarımları, otel sorguları bakımından uygulamadığı, dolayısıyla Kurul tarafından getirilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edildi.

Bu kapsamda, Rekabet Kurulu Google'ın 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde 5'i oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Süreç tamamlandı

Son durumda, Google'ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21 Mayıs 2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edildi.

Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi.