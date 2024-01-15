Reklam engelleyici kullanan yandı: YouTube siteyi yavaşlatıyor YouTube, reklam engelleyicileri etkinleştiren kullanıcılar için yeni bir yavaşlama dalgasına başlıyor. Şirket, reklam engelleyici kullananlara daha yavaş bir deneyim sunmaya başladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları rahatsız eden reklamlara sahip.

Video izleme deneyimini düşüren bu reklamlardan kurtulmak için YouTube Premium'a abone olmanız gerekiyor.

Ancak birçok kullanıcı, reklam engelleme eklentileri kullanarak reklamları devre dışı bırakabiliyor.

YouTube'dan reklam engelleyicilere engel

YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım atmış ve artık eklentileri engellemeye başlamıştı.

Bazı reklam engelleyicilerde video izlemeye izin vermeyen YouTube, kullanıcıların karşısına bir uyarı çıkarıyordu.

Ancak geliştirilen yeni eklentiler sayesinde bu uyarılar da engellenmeye başlayınca YouTube'dan yeni bir hamle geldi.

YouTube'dan yavaşlatma kararı

YouTube, reklam engelleyicileri etkinleştiren kullanıcılar için yeni bir yavaşlama dalgasına başlıyor.

Şirket, reklam engelleyici kullananlara daha yavaş bir deneyim sunmaya başladı. Tek çözüm, reklam engelleyiciyi devre dışı bırakmak veya premium sürüme geçmek.

Reddit'teki bir gönderiye göre, birçok kullanıcı YouTube'un aniden yavaşladığını ve tepkisiz hale geldiğini belirtti.

Kullanılan reklam engelleyiciyi devre dışı bırakmanın siteyi anında hızlandırdığı anlaşıldı.

YouTube artık kötü bir deneyim sunuyor

Reklam engelleyici aktif olduğunda, videolar inanılmaz derecede yavaş arabelleğe alınıyor, video önizlemeleri çok yavaş yükleniyor ve tam ekrana geçme konusunda sorunlar yaşanıyor.