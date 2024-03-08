Resmen kabul edildi: TikTok, ABD'de yasaklanabilir ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasının önünü açan bir yasa tasarısını kabul etti.

ensonhaber.com

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

ABD'li yetkililer, platformun Çin hükûmeti ile bağlantılı olduğunu, kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını uzun bir süredir dile getiriyor.

Tasarı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasının önünü açan bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından oy birliği ile kabul edilen tasarı yasalaşırsa, TikTok resmen köşeye sıkışacak.

Böyle bir durumda, geliştirici şirket ByteDance, TikTok'un ABD'de kullanılmasını sağlayabilmek için ülkedeki haklarını başka bir şirkete satmak zorunda kalacak.

Tasarının yasalaşması halinde, TikTok'un ABD'deki haklarını satması için şirkete 165 gün süre verilecek.

Eğer bu süre zarfında satış gerçekleşmezse, ABD'deki kullanıcılar TikTok uygulamasını Android ve iOS mağazalarından indiremeyecek.

TikTok kullanıcılara bildirim gönderiyor

ABD genelinde yasaklanacağının farkında olan TikTok, kullanıcılara bildirim göndermeye başladı.

Gönderilen bildirimde; kullanıcıların Kongre'yi aramaları, yetkililerle görüşmeleri ve TikTok'un yasaklanmasına karşı çıktıklarını söylemeleri isteniyor.

İlk aşaması tamamlanan yasa tasarısı, önümüzdeki hafta genel oylamaya açılacak.