Revue nedir? Twitter'ın satın aldığı Revue platformu nasıl kullanılır? Revue'dan para kazanılır mı?

Revue nedir? Twitter'ın satın aldığı Revue platformu nasıl kullanılır? Revue'dan para kazanılır mı?

Revue platformunun Twitter tarafından alınmasının ardından sosyal medya kullanıcıları bu platformu araştırmaya başladı. Peki Revue nedir, nasıl kullanılır? Revue'dan para kazanılır mı?

Twitter, Hollanda merkezli bir platform olan Revue’yi satın aldığını duyurdu.

2015 yılında kurulan Revue platformunun Twitter tarafından satın alınması kullanıcıların dikkatini çekerken, çok sayıda kullanıcı Revue hakkında araştırma yapmaya başladı.

Özellikle para kazanma seçeneğiyle gündeme gelen Revue nasıl kullanılır? merak konusu oldu.

Peki, Revue nedir? Revueplatformu nedir? Nasıl kullanılır? İşte detaylar..

REVUE NEDİR?

Revue, kullanıcıların kendi haber bültenlerini oluşturarak yayımlamalarına ve bu yolla kullanıcıların para kazanmasına olanak sağlıyor.

Revue 50 aboneye kadar ücretsiz kullanılabiliyor ancak daha fazla aboneye hizmet vermek istediğinizde ise minimum 5 dolar ödeme yapmanız gerekiyor.

Ödenen miktar arttıkça ulaşılan kişi sayısı ve sunulan özellikler de artıyor. Birden fazla haber bültenini yönetmek istiyorsanız ücret için Revue yetkilileriyle iletişime geçmeniz gerekiyor.

REVUE'DAN NASIL PARA KAZANILIR?

Pek çok yazar, Twitter'ı takipçiler oluşturmak ve sayıları giderek artan gazeteciler ve içerik oluşturucular için bir haber bülteni içeren çalışmalarını tanıtmak için kullanıyor. Bu mantıklı yola çıkan Revue platformu, yazarlarına ödeme alma imkanı sunuyor.

Revue'den gönderdiğiniz bülten başına ödeme almak istiyorsanız, öncelikli olarak Stripe hesabınızı uygulamaya bağlamanız gerekiyor.

Daha sonra bülten başına bir ücret belirliyorsunuz ve ücretli üyelere gönderdiğiniz bültenlerinizden para kazanmaya başlıyorsunuz.

STRİPE NEDİR?

Stripe, internet üzerinden ödeme almayı kolaylaştırma misyonuyla 2010 yılında kuruldu. O zamanlar kredi kartı kabul etmek, geleneksel bir işlemci veya size bir işlemci sağlayacak bir aracı komisyoncuyla çalışmak anlamına geliyordu.

İrlandalı girişimci ve kardeşler John ve Patrick Collison Stripe'ı 2010 yılında ünlü startup destekleyicisi Y combinator'dan gelen ilk sermayeyle kurdu.

2011 Eylül'de kamu hizmetlerini başlattılar ve kısa bir süre içince Silikon Vadisi'nin göz bebeği oldular. Sonraki yıllarda Stripe yaklaşık $800 milyon sermaye aldı ve ulaştığı 22 milyar doları aşkın değerlemeyle dünyanın en kıymetli özel şirketlerinden biri hâline geldi.

Stripe, bu hızlı büyümesini ürünlerinin en başından beri dijital ve geliştirici odaklı olmasına borçluydu. Platform hem özel hem de mevcut dijital uygulamalarla kolayca entegre edilebilecek şekilde tasarlandı ve açık ve belirli bir doğrultuda geliştirildi.