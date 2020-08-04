RFID teknolojisi nedir

Radyo Frekansı ile Tanımlama anlamına gelen RFID, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir.

"Radio Frequency IDentification’’ tanımının baş harflerinden adını alan RFID, Radyo Frekansı ile Tanımlama anlamına geliyor.

Radyo frekansı ile yapılan sorguları almaya ve cevaplamaya olanak tanıyan bu cihaz, yine radyo frekansı kullanarak nesneleri otomatik olarak tanımak için kullanılıyor.

RFID teknolojisi, ilk olarak 2. Dünya Savaşı'ndaki radar teknolojilerinde kullanıldı ve gelişerek günümüze kadar geldi. Bugün, saniyede bin ve üzeri etiket okuyabilen ve yüzlerce metre uzaktan algılama yapabilen RFID cihazları karşımıza çıkıyor.





RFID NASIL ÇALIŞIR

RFID etiketleri Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler. Ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin okuyucu tarafından okunmasıyla tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir veya değiştirilebilir.

AIDC olarak adlandırılan bir teknoloji grubu tarafından çalıştırılan RFID cihazları, bu sayede nesneleri otomatik olarak tanımlar, veri toplar ve insan müdahalesi olmadan bu verileri bilgisayara aktarır.

Temelinde bir okuyucu ve etiketten oluşan RFID, etiketlerden nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilir.

RFID çiplerinin belirli bir kimlik kodları vardır ve içine tanınmak istenen nesnelerle ilgili her türlü bilgiyi kaydedebilirler.





RFID NERELERDE KULLANILIR

RFID teknolojisini günümüzde birçok işletme kullanıyor. Bu sayede otomatikleştirilmiş stok kontrolü, ürün takibi ve anında ulaşılabilen envanter bilgisi gibi verilere anında ulaşım imkanı doğuyor.

RFID, canlı veya cansız bir varlığa monte edilerek takip etme ve yönetme için kullanılabilir. Reklam, taşımacılık, lojistik, pasaportlar, giriş takipleri, ulaşım ödemeleri, hayvan tanımlamalar, müzeler, okullar, spor dalları ve insan implantları gibi birçok kullanım alanı mevcut.

İNSANLARA DA YERLEŞTİRİLİYOR

Teknoloji ilerledikçe RFID çipleri artık insanlara da yerleştirilebilir hale geldi. Bu sayede yalnızca elinizi kaldırarak ev aletlerini çalıştırmanız veya evinizin kapısını açmanız mümkün hale geldi.

İsveç’te binlerce insan, şu anda RFID implant teknolojisini kullanıyor.