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    Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

    Cassie adlı iki ayaklı bir robot, 100 metrelik koşuda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 09:22
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    Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

    Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış robotlar, günümüzde her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Bu robotlardan biri de dünyanın ilk iki ayaklı koşabilen robotu Cassie.

    Oregon Eyalet Üniversitesi bünyesinde kurulan Agility Robotics,  ABD Savunma Bakanlığı'nın DARPA bölümünden 1 milyon dolarlık hibe alarak söz konusu robotu geliştirdi.

    Cassie, 100 metrelik koşuda rekor kırdı

    Cassie, 2021'de 5 km'lik bir koşuyu 53 dakikanın biraz üzerinde tamamlayarak etkileyici bir gelişim göstermişti.

    Robot, bu kez 100 metrede Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı. Cassie, 100 metreyi 24.73 saniyede tamamladı. 100 metre koşuda “gerçek insan” rekoru ise 9.58 derecesi ile Usain Bolt’a ait.

    cassie

    cassie

    CASSIE


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