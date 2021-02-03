Robotik koluna kavuşan ABD'li şirket Boston Dynamics robotu Spot, hünerlerini sergilediği yeni bir videoyla karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Hyundai tarafından satın alınan ABD’li mühendislik şirketi Boston Dynamics, robot köpeği Spot ile oldukça konuşulmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Aker BP'nin Norveç Denizi'ndeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde, hidrokarbon kaçaklarını aramak için işe başlayan Spot, ardından koronavirüs nedeniyle hastanelerde ve parklarda karşımıza çıkmıştı.

ROBOTİK KOLUNA KAVUŞTU

Boston Dynamics, ürettiği Spot adlı robota kol mekanizması ekledi. Şirket tarafından paylaşılan videoda Spot, tıpkı insan gibi tebeşirle yazı yazıyor, asılı çamaşırları ipten alıyor.

Tüm nesneleri kol mekanizması sayesinde toplayabilen Spot'un marifetleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Robot köpek Spot, robotik koluyla hünerlerini sergiledi - VİDEO

Kıvraklığı ve refleksleriyle ön plana çıkan robot köpek Spot, yapılan testlerin ardından önümüzdeki dönemde New York Polis Departmanı (NYPD) bünyesinde görev almaya başlayacak.

FİYATI 74,5 BİN DOLAR

Boston Dynamics'in ticari olarak satışa çıkan ilk ürünü olan Spot'u satın almak isteyenler, yaklaşık 74 bin 500 dolar ödemek zorunda.