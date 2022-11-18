Petrol
89.59
-0.21%
Euro
19.324
0.13%
Dolar
18.62
0.13%
Altın
1.056
0.37%
Borsa
4521
0.30%
Bitcoin
319.094
1.11%
BTXN Coin
6.58
-2.22%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Robot köpekler, hapishanelerde devriye gezecek

    Robot köpekler, uyuşturucu ve cep telefonu gibi kaçak malların hapishanelere girişini engellemek için görev yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Robot köpekler, hapishanelerde devriye gezecek

    ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin, Meksika sınırında devriye gezmeleri için robot köpekleri kullanmayı planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Bakanlık,  güney sınırında güvenliği sağlamak için dört ayaklı robot köpekleri test ettiğini geçtiğimiz şubat ayında açıklamıştı.

    Daha sonra ise ABD Uzay Kuvvetleri, paylaştığı askeri bir basın açıklamasında robot köpekleri kullanmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

    Robot köpekler, şimdi de hapishaneleri koruyacak

    İngiltere'de üretilen ve Adalet Bakanlığı Sekreteri Jo Farrar tarafından tanıtımı yapılan robot köpeklerin, nano kameralarla donatılacağı ve böylece hapishanelerin dışında devriye gezerek kaçışları ya da yasadışı malların cezaevine sokulmasını engellemeye çalışacakları belirtildi.

    Robot köpekler, aynı zamanda iyi huylu mahkûmlar için de evcil hayvan olabilecek ve sanal gerçeklik kulaklıkları kullanarak onları kırlarda yürüyüşe çıkarabilecek.

    Robot köpekler, hapishanelerde devriye gezecek #1

     


    Taksim'deki teröristin sevgilinin fotoğrafı ortaya çıktı
    Gündem

    Taksim'deki teröristin sevgilinin fotoğrafı ortaya çıktı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Kamyon arkasında tehlikeli yolculuk
    3. Sayfa

    Kamyon arkasında tehlikeli yolculuk

    Görüş Bildir