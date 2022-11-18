Robot köpekler, hapishanelerde devriye gezecek

Robot köpekler, uyuşturucu ve cep telefonu gibi kaçak malların hapishanelere girişini engellemek için görev yapacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin, Meksika sınırında devriye gezmeleri için robot köpekleri kullanmayı planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Bakanlık, güney sınırında güvenliği sağlamak için dört ayaklı robot köpekleri test ettiğini geçtiğimiz şubat ayında açıklamıştı.

Daha sonra ise ABD Uzay Kuvvetleri, paylaştığı askeri bir basın açıklamasında robot köpekleri kullanmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Robot köpekler, şimdi de hapishaneleri koruyacak

İngiltere'de üretilen ve Adalet Bakanlığı Sekreteri Jo Farrar tarafından tanıtımı yapılan robot köpeklerin, nano kameralarla donatılacağı ve böylece hapishanelerin dışında devriye gezerek kaçışları ya da yasadışı malların cezaevine sokulmasını engellemeye çalışacakları belirtildi.

Robot köpekler, aynı zamanda iyi huylu mahkûmlar için de evcil hayvan olabilecek ve sanal gerçeklik kulaklıkları kullanarak onları kırlarda yürüyüşe çıkarabilecek.



