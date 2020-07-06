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    Rocket Lab'in fırlattığı roket havada patladı

    Rocket Lab’in yörüngeye fırlattığı roket, üzerindeki uydular ile birlikte düştü.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 12:04
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    Rocket Lab'in fırlattığı roket havada patladı #1

    Electron ismini verdiği roketleriyle yörüngeye çeşitli uydular fırlatan Rocket Lab, son gerçekleştirdiği görevde büyük zarara uğradı.

    Pics or It Didn’t Happen” isimli görevinde 7 farklı uydu taşıyan roket, 4 dakika yükselişe geçtikten sonra bir arıza nedeniyle patlayarak düşüşe geçti. Şirket,arıza nedeniyle hem roketini hem de müşterilerine ait 7 uyduyu kaybetti.

    Şirketin kurucusu Peter Beck, uydularını kaybeden müşterilerinden özür dileyerek, bu olaydan ders çıkaracağını söyledi.

    Rocket Lab'in fırlattığı roket düştü - İZLE

    Söz konusu kazaya neyin sebep olduğu bilinmezken, Rocket Lab'in daha önce Electron roketleriyle gerçekleştirdiği 11 fırlatma görevi başarılı olmuştu.

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