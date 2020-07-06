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Rocket Lab'in fırlattığı roket havada patladı
Rocket Lab’in yörüngeye fırlattığı roket, üzerindeki uydular ile birlikte düştü.
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 12:04
Electron ismini verdiği roketleriyle yörüngeye çeşitli uydular fırlatan Rocket Lab, son gerçekleştirdiği görevde büyük zarara uğradı.
“Pics or It Didn’t Happen” isimli görevinde 7 farklı uydu taşıyan roket, 4 dakika yükselişe geçtikten sonra bir arıza nedeniyle patlayarak düşüşe geçti. Şirket,arıza nedeniyle hem roketini hem de müşterilerine ait 7 uyduyu kaybetti.
Şirketin kurucusu Peter Beck, uydularını kaybeden müşterilerinden özür dileyerek, bu olaydan ders çıkaracağını söyledi.
Rocket Lab'in fırlattığı roket düştü - İZLE
Söz konusu kazaya neyin sebep olduğu bilinmezken, Rocket Lab'in daha önce Electron roketleriyle gerçekleştirdiği 11 fırlatma görevi başarılı olmuştu.