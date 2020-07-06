Rocket Lab'in fırlattığı roket havada patladı

Rocket Lab’in yörüngeye fırlattığı roket, üzerindeki uydular ile birlikte düştü.

Electron ismini verdiği roketleriyle yörüngeye çeşitli uydular fırlatan Rocket Lab, son gerçekleştirdiği görevde büyük zarara uğradı.

“Pics or It Didn’t Happen” isimli görevinde 7 farklı uydu taşıyan roket, 4 dakika yükselişe geçtikten sonra bir arıza nedeniyle patlayarak düşüşe geçti. Şirket,arıza nedeniyle hem roketini hem de müşterilerine ait 7 uyduyu kaybetti.

Şirketin kurucusu Peter Beck, uydularını kaybeden müşterilerinden özür dileyerek, bu olaydan ders çıkaracağını söyledi.

Söz konusu kazaya neyin sebep olduğu bilinmezken, Rocket Lab'in daha önce Electron roketleriyle gerçekleştirdiği 11 fırlatma görevi başarılı olmuştu.