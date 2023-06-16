ROKETSAN'ın geliştirdiği Modüler Zırhlı Kule, TSK envanterinde yerini aldı ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.

AA

Türkiye'nin milli duruşu ve savunma sanayisinde kendine yeten bir ülke olma konusundaki kararlılığı yerli projelerin hızlanmasına ve Türk savunma sanayisinin giderek güçlenmesine yol açtı.

Özellikle son yıllarda dışa bağımlılık azalırken yerlilik oranı yüzde 80'ler seviyesine çıktı.

Bu kapsamda hava, kara ve denizde Türkiye'nin savunma gücünü artıracak yüksek teknolojili bir dizi proje başarıyla hayata geçirildi.

Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetinde

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi.

Şirketin sosyal medya hesabından Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda şunlar kaydedildi: